Stipendium für Switch2Move Teacher Training Course

Von 14. bis 18. Juni hält Andrew Greenwood ein Weiterbildungsmodul für inklusive, ganzheitliche Tanzpraxis in Wien. Im Rahmen der Kooperation mit tanz.at wird ein Stipendium für interessierte Tänzer und Bewegungspraktiker angeboten. Der Workshop bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich beruflich und persönlich zu weiterzubilden und ihr Berufsfeld zu erweitern. Mehr …

Lecturer in Dance at University of Limerick

Senior Lecturer in Contemporary Dance - Multiannual

Further information for applicants and application material is available online from:

http://www.ul.ie/hrvacancies/

Applications to be completed online before 12 noon, Irish Standard Time Friday, 19th May 2017.

