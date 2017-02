Liquid Loft: „Foreign Tongues“

Die Tanzkompanie des Landestheaters Linz (künstlerische Leitung: Mei Hong Lin) sucht erfahrene Tänzerinnen und Tänzer mit guter klassischer und zeitgenössischer Technik, Erfahrung im Bereich Bühnentanz, ausgeprägtes Improvisationsvermögen und Kreativität ab der Saison 2017/18. Vortanzen am 9. April 2017. Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, und LInk zu einem Video) Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bis zum 10. März 2017 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tanz*Hotel: Artist At Resort - Open Call

Tanz-, Performance- und Choreografieschaffende sind eingeladen sich mit neuen Solo/Duo/Trio-Projekten zu bewerben. Zwei bis drei KünstlerInnen- bzw. /Teams werden nach Bewerbung ausgewählt ihre neuen Arbeiten im Zuge einer Residenz auszuarbeiten und zu präsentieren. Start der Residenz ist Anfang März 2017, die Werkschau ist für Juni 2017 geplant.

Infos unter http://www.tanzhotel.at/de/artist-at-resort/aar-ausschreibung | Bewerbungen an den künstlerischen Leiter Bert Gstettner Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Springback Academy 2017: Dance Writers

Open call for budding dance writers to review Spring Forward Festival 2017 performances in Aarhus, Denmark 28-30 April. A project designed to stimulate dialogue about dance and performance whilst striving to improve and promote written criticism online. Under the guidance of four experienced dance writers, participants have the chance to create, shape and share conversations about dance and hone their critical writing skills for a number of different formats. It's a fast-track way to gain experience and technique in responsible, effective, attractive dance criticism as well as to explore and understand the opportunities that digital publishing has to offer.

http://www.aerowaves.org/news/springback-academy-2017-dance-writers-wanted

Tanz-Kritik-Seminar in St.Pölten

Das Festspielhaus St. Pölten lädt zum Kritikerseminar ab 25.2.2017, 16 Uhr, anlässlich der Aufführung von „Babel (words)“ von Sidi Larbi Cherkaoui. Veronika Krenn (u.a. tanz.at, Falter, Nachtkritik u.a.) gibt Einblicke in die Arbeit einer Tanzkritikerin. Nach einer Einführung werden Kritiken erstellt, besprochen, bearbeitet und verbessert, um danach auf der Festspielhaus-Seite veröffentlicht zu werden. Weitere Termine 11.3. Grupo Corpo, 25.3. Compania Nacional de Danza, 6.5. Israel Galvan, 9.6. Marie Chouinard und Henri Michaux, jeweils 19.30 Uhr.

http://www.festspielhaus.at/de/kulturvermittlung/reporterinnen