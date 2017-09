Ballett in der Brotfabrik

Es ist nie zu spät, um mit Ballett anzufangen! Daher bietet Tanz die Toleranz in Zusammenarbeit mit tanz.at einen offener Workshop für Erwachsene in der Brotfabrik in Wien 10. In diesem Workshop werden die Grundelemente des klassischen Balletts vorgestellt. Bei Übungen wie Pliés, Tendus und Ports de Bras werden die TeilnehmerInnen zur klassischen Musik gemeinsam tanzen. Jede und jeder ist mit seinen individuellen Möglichkeiten willkommen.

Gelassenheit, Freude und Eleganz werden hierbei nicht zu kurz kommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Claire Granier Blaschke und Monica Delgadillo werden diesen Workshop abwechselnd leiten.

Termine Herbst 2017:

Samstag 30.9, 28.10, 25.11, 16.12., jeweils 10.30–12 Uhr



Ort: Absberggasse 27, Objekt 19/Stiege 3/2.Stock, 1100 Wien

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen von Tanz die Toleranz ist kostenlos!

Infos zu Tanz die Toleranz:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.tanzdietoleranz.at

www.facebook.com/tanzdietoleranz