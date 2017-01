Ballett Graz: Choreographische Werkstattprobe

This unique Workshop DANCING YOUR DESIRES, combining Augusto Boal's theatre method, Rainbow of Desires with Open Floor Conscious Dance techniques. A playful and heart-opening weekend workshop, investigating what holds you back from living your full potential and moving towards your inner freedom! 20-22 January in Shambhala, Wien.

Details and registration: www.shambhala.at

Nächster Termin von „Ballett plusminus 60 – Tanz für alle ab der Lebensmitte“ am 28. Jänner 2017. Mehr …

3. Internationales Symposium Kulturvermittlung

Zum 3. Mal veranstaltet das Festspielhaus St. Pölten ein internationales Kulturvermittlungssymposium, diesmal zum Thema "WAS KANN KULTURVERMITTLUNG? Gesellschaftliche Verantwortung von Kulturvermittlung | Community Building | Kulturelle Stadtraumentwicklung" am Freitag, 27. Jänner 2017, 13.00 Uhr- 19.30 Uhr und Samstag, 28. Jänner 2017, 09.30 Uhr - 18.00 Uhr

Details und Tickets unter: www.festspielhaus.at

Tanzmedizinische Tage 2017

Von 17. bis 18. Februar findet in Wien die "Tanzmedizinischen Tage" als eine Spezialveranstaltung der Organisation für Tanzmedizin tamed statt. An den beiden Tagen gibt es ein umfangreiches Programm zum den Themen Gesundheitsförderung durch Tanz und für Tanzende aller Tanzsparten. Detaillierte Informationen auf: http://www.tamed.eu/vernetzen/symposium-2017/

Junge Kunst Parcours sucht für das Projekt „Labyrinth. Labor Politik“ kurze Performances (10-20 Minuten), Interventionen, Installationen und Workshops. In Kooperation mit Dschungel Wien und im Rahmen des „Wir sind Wien.Festival“ steht bei diesem Projekt die Bereiche Demokratie und Meinungsbildung für junge Menschen im Fokus: Rechts oder links - oder doch zurück zum Start? Einreichungen bis 22. Jänner 2017. Mehr …