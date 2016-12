Tomas Danielis: „Mainly Love“

Osterfestival Tirol sucht Laien-TänzerInnen

Das Osterfestival Tirol 2017 lässt zur Eröffnung 50 Jahre Tanzgeschichte auferstehen. Der renommierte französische Künstler Boris Charmatz hat mit Roman Photo (2009) dem weltberühmten Tänzer und Choreographen Merce Cunningham ein Denkmal gesetzt. Dieses Werk, für und mit Laien, ist als zweiwöchiger Workshop (in zwei Teilen, vor allem Abends) ausgerichtet und ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit mit einem Tänzer des Musée de la danse.

Anmeldung und weitere Informationen bis 18. Dezember 2016 unter +43 5223 53808 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!





Audition CieLaroque/Helen Weinzierl

cieLaroque/helene weinzierl (Salzburg, Austria) is looking for a dancer for the new production 2017.

Requirements: well educated and experienced male dancer

Rehearsal phase: Mai, September, October 2017

CV, photo and videolinks to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

The Audition is on Sunday, 11 December in Vienna.

www.cielaroque.at