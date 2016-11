Tanz Company Gervasi: „conseQUENCE“

Nächster Termin von „Ballett plusminus 60 – Tanz für alle ab der Lebensmitte“ am 17. Dezember 2016. Mehr …

In einem zweitägigen Seminar am 2. und 3. Dezember in London untersuchen Tanzpraktiker die Rolle des Tanzes in der Gesundheitsprävention. Die Veranstaltung, eine Zusammenarbeit von Sadler’s Wells und Rambert Ballet mit der European Foundation for Dance & Creative Wellness, präsentiert Best Practice Beispiele aus verschiedenen europäischen Ländern. Mehr …

Andrew Greenwood, einer der Pioniere für Tanzarbeit im Gesundheitsbereich hält am 10. und 11. Dezember einen Einführungsworkshop für Tanz- und Bewegungspraktiker. Der international renommierte Ballettmeister entwickelte eine Methode für die Arbeit mit Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen wie Parkinson- oder MS-Patienten. Die positive Wirkung auf die Teilnehmer schreibt er der „transformative power of dance“ zu. Mehr …