Gewinnspiel: „Riesen*Zwerge“

Das CCB Center for Choreography Bleiburg/Pliberk (www.ccb-tanz.at) sucht zur Unterstützung des Teams ab Mai eine Person mit Interesse für den zeitgenössischen Tanz, besten Deutsch und Englisch-, sowie Slowenisch- und möglichst auch Italienischkenntnissen. Improvisationstalent, Kontaktfreudigkeit und PC-Kenntnisse sind Voraussetzung für eine spannende Tätigkeit, die auch die Produktionsassistenz für die „Lange Nacht des Tanzes“ in Bleiburg am 28.Juli 2017 einschließt. Präsenz in Kärnten ist bei einigen Veranstaltungen sowie für die „Lange Nacht des Tanzes“ in Bleiburg ab Mitte Juli notwendig. Bewerbungen bis 15.April an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!